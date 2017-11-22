Китайцы массово пересаживаются на электромобили

В целом, в ІІІ квартале 2017 года мировые продажи электрокаров составили 287 тыс. единиц, что на 63% больше, чем в третьем квартале 2016 года. При этом, на Поднебесную пришлось больше половины мировых продаж.

По словам ведущего аналитика по транспорту BNEF Александра О'Донована, Китай покупает электрокары и гибриды с целью борьбы с грязным воздухом.

Отмечается, что согласно прогнозам BNEF, в 2017 году продажи электрокаров превысят 1 млн единиц.

Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензиновое авто.

Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. При этом, по словам специалистов, инфраструктура зарядок в Украине все время развивается. В целом, уже насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров. Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками все свои АЗК.

По прогнозам экспертов, украинский рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.