Китайці масово пересідають на електромобілі

В цілому, в ІІІ кварталі 2017 року світові продажі електрокарів становили 287 тис. одиниць, що на 63% більше, ніж в третьому кварталі 2016 року. При цьому, на Піднебесну припало більше половини світових продажів.

За словами провідного аналітика з транспорту BNEF Александра О'Донована, Китай купує електрокари і гібриди з метою боротьби з брудним повітрям.

Відзначається, що згідно з прогнозами BNEF, у 2017 році продажі електрокарів перевищать 1 млн одиниць.

Як повідомляв УНН, в Україні останні кілька років спостерігається збільшення попиту на електрокари. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинові авто.

Сьогодні найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. При цьому, за словами фахівців, інфраструктура зарядок в Україні весь час розвивається. В цілому вже налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів. Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками всі свої АЗК.

За прогнозами експертів, український ринок електрокарів в цьому році може вирости від 250 до 500%.