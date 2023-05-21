Китай осудил саммит G7, предостерегнув демократических лидеров от давления на Пекин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Китай резко осудил саммит G7, предостерегнув лидеров демократических сил, собравшихся в Японии, не давить на Пекин по Тайваню и другим спорным темам. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
В Китае отреагировали на призывы лидеров стран саммита G7 к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем, а также к "миру и стабильности" в Тайваньском проливе.
"Группа Семи говорит на высоких тонах о "движении к мирному, стабильному, процветающему миру", но то, что она делает, - это препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран.
G7 проигнорировала серьезное беспокойство Китая и настаивала на манипулировании темами, связанными с Китаем, а также на грубом вмешательстве во внутренние дела страны", - заявили в МИД Китая.
Министерство иностранных дел Китая добавило, что даже относительно мягкие комментарии лидеров G7 в отношении Тайваня являются неприемлемым вмешательством.
"Тайвань - это Тайвань Китая. Решение тайваньского вопроса – это дело самого китайского народа", - подчеркнули там.
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