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Китай засудив саміт G7, застерігши демократичних лідерів від тиску на Пекін

Китай засудив саміт G7, застерігши демократичних лідерів від тиску на Пекін

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Китай різко засудив саміт G7, застерігши лідерів демократичних сил, які зібралися в Японії, не тиснути на Пекін щодо Тайваню та інших спірних тем. Про це пише УНН з посиланням на New York Times.

Деталі

У Китаї відреагували на заклики лідерів країн саміту G7 до "конструктивних і стабільних відносин" з Китаєм, а також до "миру та стабільності" в Тайванській протоці.

"Група Семи говорить на високих тонах про "рух до мирного, стабільного, процвітаючого світу", але те, що вона робить, - це перешкоджає міжнародному миру, завдає шкоди регіональній стабільності та пригнічує розвиток інших країн.

G7 проігнорувала серйозне занепокоєння Китаю та наполягала на маніпулюванні темами, пов’язаними з Китаєм, а також на грубому втручанні у внутрішні справи країни", - заявили в МЗС Китаю.

Міністерство закордонних справ Китаю додало, що навіть відносно м’які коментарі лідерів G7 щодо Тайваню є неприйнятним втручанням.

"Тайвань - це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання – це справа самого китайського народу", - наголосили там.

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