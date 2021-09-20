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Китай запустил к орбитальной станции грузовой корабль "Тяньчжоу-3"

Китай запустил к орбитальной станции грузовой корабль "Тяньчжоу-3"

Киев  •  УНН

 • 20771 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Китай в понедельник при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-7” запустил на орбиту космический грузовик “Тяньчжоу-3” к строящейся космической станции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет УНН.

Детали

Запуск состоялся в 15:10 по местному времени (10:10 по киевскому времени) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Пуск признан успешным.

Грузовик доставит продовольствие, топливо и оборудование для экипажа пилотируемого корабля “Шэньчжоу-13”, запуск которого запланирован в октябре. Ожидается, что среди членов экипажа будет женщина.

Дополнение

Китай в апреле вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции. С 17 июня по 16 сентября на станции работали трое космонавтов из экипажа “Шэньчжоу-12”. За это время тайконавты (принятое в Китае наименование участников космических полетов) совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.

A rocket carrying China's Tianzhou-3 cargo spacecraft blasted off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in S China's Hainan Province on Monday.

Carrying supplies for the upcoming Shenzhou-13 mission, Tianzhou-3 is scheduled to dock with the space station’s core module Tianhe. pic.twitter.com/SWVmRtY5oQ

— CGTN (@CGTNOfficial) September 20, 2021

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и завершится в 2022 году. Программа предусматривает еще семь запусков: доставку на орбиту еще двух лабораторных модулей “Вэньтянь” и “Мэньтянь”, двух грузовых кораблей и трех пилотируемых экспедиций с тайконавтами. Общая масса станции составит более 90 тонн. На ней смогут одновременно работать три космонавта и до шести человек при смене экипажа. Срок эксплуатации станции составит около 10 лет.

После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль “Сюньтянь” с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 м. Модуль будет оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.

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