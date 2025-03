Китай запустив до орбітальної станції вантажний корабель "Тяньчжоу-3"

Деталі

Запуск відбувся в 15:10 за місцевим часом (10:10 за київським часом) з космодрому Веньчан в південній провінції Хайнань. Пуск визнаний успішним.

Вантажівка доставить продовольство, паливо і устаткування для екіпажу пілотованого корабля “Шеньчжоу-13”, запуск якого запланований у жовтні. Очікується, що серед членів екіпажу буде жінка.

Доповнення

Китай у квітні вивів на орбіту базовий модуль національної космічної станції. З 17 червня по 16 вересня на станції працювали троє космонавтів з екіпажа “Шеньчжоу-12”. За цей час тайконавти (прийняте у Китаї найменування учасників космічних польотів) здійснили два виходи у відкритий космос для монтажу обладнання.

A rocket carrying China’s Tianzhou-3 cargo spacecraft blasted off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in S China’s Hainan Province on Monday.



Carrying supplies for the upcoming Shenzhou-13 mission, Tianzhou-3 is scheduled to dock with the space station’s core module Tianhe. pic.twitter.com/SWVmRtY5oQ

— CGTN (@CGTNOfficial) September 20, 2021

В цілому монтаж всіх вузлів станції вимагатиме близько року і завершиться в 2022 році. Програма передбачає ще сім запусків: доставку на орбіту ще двох лабораторних модулів “Веньтянь” і “Меньтянь”, двох вантажних кораблів і трьох пілотованих експедицій з тайконавтами. Загальна маса станції складе більше 90 тонн. На ній зможуть одночасно працювати три космонавта і до шести осіб при зміні екіпажу. Термін експлуатації станції складе близько 10 років.

Після завершення формування основних елементів станції на ту ж орбіту буде виведено автономний модуль “Сюньтянь” з оптичним телескопом. Діаметр його дзеркала складе 2 м. Модуль буде оснащений власними двигунами: передбачається, що він час від часу буде пристиковуватися до станції для ремонту, дозаправки і обслуговування устаткування.