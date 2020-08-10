Китай вводит санкции против ряда американских сенаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Китай заявил, что наложит санкции на 11 американских граждан в ответ на аналогичные меры, введенные США в пятницу, передает УНН со ссылкой на Time.
Так, под санкции попадают сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон и Пэт Туми, а так же конгрессмен Крис Смит, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент Национального фонда за демократию Карл Гершман и президент Freedom House Майкл Абрамовиц, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине в понедельник.
Он не уточнил, какие меры будут применяться против упомянутых лиц. Отмечается, что санкции вводятся в ответ на аналогичные меры, введенные США в пятницу.
Стоит отметить, что в пятницу в США заявили, что налагают санкции на 11 китайских чиновников и их союзников в Гонконге, включая главу гонконгской администрации Кэрри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.
Как сообщал УНН, 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Согласно закону, центральная власть КНР создает в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.