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Китай вводить санкції проти низки американських сенаторів

Китай вводить санкції проти низки американських сенаторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Китай заявив, що накладе санкції на 11 американських громадян у відповідь на аналогічні заходи, введені США в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Time.

Так, під санкції потрапляють сенатори Марко Рубіо, Тед Круз, Том Коттон і Пет Тумі, а також конгресмен Кріс Сміт, виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент Національного фонду за демократію Карл Гершман і президент Freedom House Майкл Абрамовіц, заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні на брифінгу в Пекіні в понеділок.

Він не уточнив, які заходи будуть застосовуватися проти згаданих осіб. Відзначається, що санкції вводяться у відповідь на аналогічні заходи, введені США в п'ятницю.

Варто відзначити, що в п'ятницю в США заявили, що накладають санкції на 11 китайських чиновників і їхніх союзників в Гонконзі, включаючи главу гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишньої британської колонії.

Як повідомляв УНН, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент КНР) ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.

Відповідно до закону, центральна влада КНР створює в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і вирішив відповісти санкціями.

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