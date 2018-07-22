Китай ведет тихую холодную войну против США - ЦРУ

Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз.

Коллинз сравнил развитие Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с “Крымом на Востоке”. “Я согласен, что они ведут против нас по сути холодную войну — не такую ​​холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению”, — подчеркнул он.

Недавно директор ЦРУ Кристофер Рэй заявил, что Китай с точки зрения контрразведки является наиболее значительной угрозой для США и подчеркнул, что расследование ФБР экономического шпионажа во всех 50 штатах США ведут в Китай. “Сам только объем того, что они делают. Вездесущность их действий. Я думаю, что наша страна не может недооценивать значение этого”, — сообщил он.

Агентство также приводит утверждение директора национальной разведки США Дэна Коутса и Минобороны США об угрозе, исходящей от Китая в сферах экономического и научного шпионажа и военных разработок.

Как сообщал УНН, Трамп готов обложить пошлиной импорт из Китая на 500 млрд долларов.