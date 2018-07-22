Китай ведет тихую холодную войну против США - ЦРУ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37134 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101533 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123596 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131171 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168715 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141000 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181013 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Китай ведет тихую холодную войну против США - ЦРУ

Китай ведет тихую холодную войну против США - ЦРУ

Киев  •  УНН

 • 11779 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Китай глобально работает на подрыв интересов Соединенных Штатов и их позиций как сверхдержавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз.

Коллинз сравнил развитие Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с “Крымом на Востоке”. “Я согласен, что они ведут против нас по сути холодную войну — не такую ​​холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению”, — подчеркнул он.

Недавно директор ЦРУ Кристофер Рэй заявил, что Китай с точки зрения контрразведки является наиболее значительной угрозой для США и подчеркнул, что расследование ФБР экономического шпионажа во всех 50 штатах США ведут в Китай. “Сам только объем того, что они делают. Вездесущность их действий. Я думаю, что наша страна не может недооценивать значение этого”, — сообщил он.

Агентство также приводит утверждение директора национальной разведки США Дэна Коутса и Минобороны США об угрозе, исходящей от Китая в сферах экономического и научного шпионажа и военных разработок.

Как сообщал УНН, Трамп готов обложить пошлиной импорт из Китая на 500 млрд долларов.

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