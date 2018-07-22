Китай ведет тихую холодную войну против США - ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Китай глобально работает на подрыв интересов Соединенных Штатов и их позиций как сверхдержавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз.
Коллинз сравнил развитие Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с “Крымом на Востоке”. “Я согласен, что они ведут против нас по сути холодную войну — не такую холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению”, — подчеркнул он.
Недавно директор ЦРУ Кристофер Рэй заявил, что Китай с точки зрения контрразведки является наиболее значительной угрозой для США и подчеркнул, что расследование ФБР экономического шпионажа во всех 50 штатах США ведут в Китай. “Сам только объем того, что они делают. Вездесущность их действий. Я думаю, что наша страна не может недооценивать значение этого”, — сообщил он.
Агентство также приводит утверждение директора национальной разведки США Дэна Коутса и Минобороны США об угрозе, исходящей от Китая в сферах экономического и научного шпионажа и военных разработок.
Как сообщал УНН, Трамп готов обложить пошлиной импорт из Китая на 500 млрд долларов.