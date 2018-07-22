Китай веде тиху холодну війну проти США - ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Китай глобально працює на підрив інтересів Сполучених Штатів та їх позицій як наддержави. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Про це заявив заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз.
Коллінз порівняв розбудову Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі з “Кримом на Сході”. “Я погоджуюсь, що вони ведуть проти нас по суті холодну війну — не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням”, — наголосив він.
Нещодавно директор ЦРУ Крістофер Рей заявив, що Китай з точки зору контррозвідки є найбільш значною загрозою для США та підкреслив, що розслідування ФБР економічного шпіонажу у всіх 50 штатах США ведуть до Китаю. “Сам лише обсяг того, що вони роблять. Всюдисущність їх дій. Я думаю, що наша країна не може недооцінювати значення цього”, — повідомив він.
Агентство також наводить твердження директора національної розвідки США Дена Коутса та Міноборони США щодо загрози, яка походить від Китаю у сферах економічного і наукового шпіонажу та військових розробок.
Як повідомляв УНН, Трамп готовий обкласти митом імпорт з Китаю на 500 млрд доларів.