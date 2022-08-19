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Китай будет тестировать на Covid-19 рыбу

Киев • УНН

 • 258576 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Китайские власти начали тестировать выловленную в море рыбу на Covid-19, что вызвало насмешку в социальных сетях в связи с их усилиями по сдерживанию вспышки. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Китай будет тестировать на Covid-19 рыбу

Детали

Представитель департамента здравоохранения города Сямэнь подтвердил, что власти проверяют не только возвращающихся рыбаков, но и пойманную ими рыбу.

Этот шаг был сделан после того, как в прошлом месяце район Джимей издал директиву, в которой отмечается опасность незаконной торговли с иностранными рыболовами в море и нужно проверять людей и товары, когда рыбаки и их улов сойдут на берег.

Видео со взятием мазков из рыбы в портовом городе Сямэнь широко распространилось в Интернете в Китае, что вызвало широкий спектр реакций: "Что они делают при тесном контакте? Изолируют рыбу в море?, - написал один человек. - В карантинный центр, если они положительны?".

Контекст

В то время как большинство стран мира ищут способы жить с Covid-19, в Китае, где вирус был впервые обнаружен в декабре 2019 года, по-прежнему действуют строгие правила абсолютной нетерпимости.

Те немногие люди, которые могут въехать в страну, обычно должны пройти семидневный карантин в отеле, а затем провести три дня под наблюдением.

Люди должны проходить тестирование каждые три дня во многих крупных городских районах страны. Граждане должны доказать, что они сдали отрицательный результат на коронавирус через приложение, прежде чем они смогут войти в магазины, рынки или даже в собственные жилые комплексы.

Те, кто вступает в контакт с вирусом, должны быть изолированы, а те, кто имеет положительный результат теста, госпитализированы. Там, где случаются вспышки случаев, целые кварталы опечатываются.

Добавим

Комиссия по здравоохранению Китая сообщила о более чем 500 новых случаях и более 2000 бессимптомных случаев в пятницу, многие из которых были обнаружены на популярном курортном острове Хайнань.

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