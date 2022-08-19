Китай тестуватиме на Covid-19 рибу

Деталі

Представник департаменту охорони здоров'я міста Сямень підтвердив, що влада перевіряє не тільки рибалок, що повертаються, а й пійману ними рибу.

Цей крок було зроблено після того, як минулого місяця район Джимей видав директиву, в якій наголошується на небезпеці незаконної торгівлі з іноземними рибалками в морі і потрібно перевіряти людей і товари, коли рибалки та їх улов зійдуть на берег.

Відео із взяттям мазків із риби в портовому місті Сямень широко поширилося в Інтернеті в Китаї, що викликало широкий спектр реакцій: "Що вони роблять за тісного контакту? Ізолюють рибу в морі?, - написала одна людина. - У карантинний центр, якщо вони позитивні?".

Контекст

У той час як більшість світу шукає способи жити з Covid-19, у Китаї, де вірус був вперше виявлений у грудні 2019 року, як і раніше, діють суворі правила абсолютної нетерпимості.

Ті небагато людей, які можуть в'їхати в країну, зазвичай повинні пройти семиденний карантин у готелі, а потім провести три дні під наглядом.

Люди мають проходити тестування кожні три дні у багатьох великих міських районах країни. Громадяни повинні довести, що вони здали негативний результат на коронавірус через додаток, перш ніж вони зможуть увійти до магазинів, ринків або навіть у власні житлові комплекси.

Будь-хто, хто вступає в контакт з вірусом, має бути ізольований, а ті, хто має позитивний результат тесту, госпіталізовані. Там, де реєструють спалахи випадків, цілі квартали опечатуються.

Додамо

Комісія з охорони здоров'я Китаю повідомила про більш ніж 500 нових випадків та понад 2000 безсимптомних випадків у п'ятницю, багато з яких було виявлено на популярному курортному острові Хайнань.