Китай послал на орбиту первый в мире спутник 6G
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Китай успешно запустил в космос то, что было охарактеризовано как "первый в мире спутник 6G", для испытания этой технологии, пишет BBC, передает УНН.
Спутник вышел на орбиту вместе с 12 другими спутниками с Тайюанского центра запуска спутников в провинции Шаньси.
Телекоммуникационной отрасли необходимо еще несколько лет до согласования спецификаций 6G, поэтому пока нет уверенности в том, что эта китайская технология, которую трижды тестировали, превратит ее в окончательный стандарт.
Технология 6G предусматривает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, что во много раз превышает ту, на которую способен 5G.
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Отмечается, что спутник также оснащен технологией, которая будет использоваться для мониторинга стихийных бедствий на полях и предотвращения лесных пожаров.
Как сообщал УНН, в Бундестаге требуют не допустить Huawei к развитию 5G.