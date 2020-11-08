Китай послал на орбиту первый в мире спутник 6G

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 15970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 46441 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51955 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 73132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92488 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97608 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100718 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114204 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115250 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126441 просмотра

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Китай послал на орбиту первый в мире спутник 6G

Китай послал на орбиту первый в мире спутник 6G

Киев  •  УНН

 • 22291 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Китай успешно запустил в космос то, что было охарактеризовано как "первый в мире спутник 6G", для испытания этой технологии, пишет BBC, передает УНН.

Спутник вышел на орбиту вместе с 12 другими спутниками с Тайюанского центра запуска спутников в провинции Шаньси.

Телекоммуникационной отрасли необходимо еще несколько лет до согласования спецификаций 6G, поэтому пока нет уверенности в том, что эта китайская технология, которую трижды тестировали, превратит ее в окончательный стандарт.

Технология 6G предусматривает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, что во много раз превышает ту, на которую способен 5G.

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Отмечается, что спутник также оснащен технологией, которая будет использоваться для мониторинга стихийных бедствий на полях и предотвращения лесных пожаров.

Как сообщал УНН, в Бундестаге требуют не допустить Huawei к развитию 5G.

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