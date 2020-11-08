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Китай послав на орбіту перший в світі супутник 6G

Китай послав на орбіту перший в світі супутник 6G

Київ • УНН

 • 22299 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Китай успішно запустив у космос те, що було охарактеризовано як "перший в світі супутник 6G", для випробування цієї технології, пише BBC, передає УНН.

Супутник вийшов на орбіту разом з 12 іншими супутниками з Тайюаньського центра запуску супутників в провінції Шаньсі.

Телекомунікаційній галузі необхідно ще кілька років до узгодження специфікацій 6G, тому поки немає впевненості в тому, що ця китайська технологія, яку тричі тестували, перетворить її в остаточний стандарт.

Технологія 6G передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує ту, на яку здатний 5G.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження 5G

Зазначається, що супутник також оснащений технологією, яка буде використовуватися для моніторингу стихійних лих на полях і запобігання лісових пожеж.

Як повідомляв УНН, у Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G.

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