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Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження 5G

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначає, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю. Окрім того, в Україні цього року 5G не впроваджуватимуть. Про це йдеться у його відповіді на петицію №22/092038-еп про заборону впровадження 5G через негативний вплив на здоров’я людей, передає УНН.

“На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю”, — йдеться у відповіді Президента.

Також він додав, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G.

“Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19”, — також додав Зеленський.

Окрім того він зазначив, що наразі не затверджено плану заходів щодо впровадження 5G в Україні у 2020 році.

Як повідомляв УНН раніше, петиція № 22/092038-еп із закликом заборонити впровадження 5G в Україні “через вкрай негативне його впливання на здоров’я”, адресована Президенту Володимиру Зеленському, набрала необхідну кількість підписів

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