Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью. Кроме того, в Украине в этом году 5G не будут внедрять. Об этом говорится в его ответе на петицию №22/092038-эп о запрете внедрения 5G из-за негативного влияния на здоровье людей, передает УНН.