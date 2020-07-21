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Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G

Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью. Кроме того, в Украине в этом году 5G не будут внедрять. Об этом говорится в его ответе на петицию №22/092038-эп о запрете внедрения 5G из-за негативного влияния на здоровье людей, передает УНН.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", - говорится в ответе Президента.

Также он добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", - также добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что пока не утвержден план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году.

Как сообщал УНН ранее, петиция № 22/092038-эп с призывом запретить внедрение 5G в Украине "из-за крайне негативного его влияния на здоровье", адресованная Президенту Владимиру Зеленскому, набрала необходимое количество подписей.

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