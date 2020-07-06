Петиція до Зеленського про заборону 5G набрала необхідну кількість підписів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Петиція №22/092038-еп із закликом заборонити впровадження 5G в Україні "через вкрай негативне його впливання на здоров'я", адресована Президенту Володимиру Зеленському, набрала необхідну кількість підписів, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
"Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні", - сказано в тексті петиції.
Документ було оприлюднено на сайті Президента 7 квітня поточного року. Наразі він набрав 25 445 підписів з 25 000 необхідних.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять ліквідувати НАК “Нафтогаз України”.