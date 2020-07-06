Петиція до Зеленського про заборону 5G набрала необхідну кількість підписів

"Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні", - сказано в тексті петиції.

Документ було оприлюднено на сайті Президента 7 квітня поточного року. Наразі він набрав 25 445 підписів з 25 000 необхідних.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять ліквідувати НАК “Нафтогаз України”.