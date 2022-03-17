Китай подтвердил намерения помогать Украине, от вопросов о военной помощи россии уклоняется

Цитата

"Китай абсолютно поддерживает высказывания посла", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге для прессы.

"Китай поддерживает все усилия, которые способствуют смягчению ситуации в Украине и политическому урегулированию. (Китай) готов внести свой вклад в преодоление гуманитарного кризиса", - добавил он.

Детали

При этом Чжао отказался прямо ответить, означает ли поддержка Пекином высказываний своего посла, что Китай не будет предлагать оружие или другую помощь России для поддержки военного вторжения в Украину.

"Это ваша собственная интерпретация", - сказал он, отвечая на вопрос репортера на эту тему. По его словам, "Китай неоднократно делал заявления. У вас нет причин для такой связи".

Накануне чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун во время встречи с начальником военной администрации Львовщины Максимом Козицким пообещал поддержку Пекина.

"Китай всегда будет силой добра для Украины как в экономическом, так и в политическом плане… Китай никогда не нападет на Украину. Мы будем помогать, особенно экономически", - заявил он.

По состоянию на полдень четверга, о высказываниях Фана не сообщали государственные СМИ Китая, которые в основном повторяют тезисы Кремля с момента начала российского вторжения.

Во вторник посол Китая в США Цинь Ган опубликовал в газете Washington Post статью, в которой вновь заявил, что Пекин хочет видеть конец конфликта в Украине, и развеял "слухи" о том, что "Китай знал о войне, попустительствовал ей или молчаливо поддерживал ее".

"Конфликт между Россией и Украиной не приносит Китаю никакой пользы. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы всеми силами постарались его предотвратить", - написал Цинь.

Контекст

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ.

Также они предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины.