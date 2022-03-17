Китай підтвердив наміри допомагати Україні, від питань щодо військової допомоги росії ухиляється
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Китай підтримав висловлювання свого посла в Україні, який пообіцяв політичну та економічну підтримку з боку Пекіна Україні, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Китай абсолютно підтримує висловлювання посла", - заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на регулярному брифінгу для преси.
"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють пом'якшенню ситуації в Україні та політичному врегулюванню. (Китай) готовий внести свій внесок у подолання гуманітарної кризи", - додав він.
Деталі
При цьому Чжао відмовився прямо відповісти, чи означає підтримка Пекіном висловлювань свого посла, що Китай не буде пропонувати зброю або іншу допомогу Росії для підтримки військового вторгнення в Україну.
"Це ваша власна інтерпретація", - сказав він, відповідаючи на запитання репортера на цю тему. За його словами, "Китай неодноразово робив заяви. У вас немає причин для такого зв'язку".
Напередодні Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким пообіцяв підтримку Пекіна.
"Китай завжди буде силою добра для України як в економічному, так і в політичному плані. Китай ніколи не нападе на Україну. Ми будемо допомагати, особливо економічно", - заявив він.
Станом на полудень четверга, про висловлювання Фана не повідомляли державні ЗМІ Китаю, які в основному повторюють тези Кремля з моменту початку російського вторгнення.
У вівторок посол Китаю в США Цинь Ган опублікував в газеті Washington Post статтю, в якій знову заявив, що Пекін хоче бачити кінець конфлікту в Україні, і розвіяв "чутки" про те, що "Китай знав про війну, потурав їй або мовчазно підтримував її".
"Конфлікт між Росією і Україною не приносить Китаю ніякої користі. Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б усіма силами постаралися їй запобігти", - написав Цинь.
Контекст
Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.
СШАповідомилисоюзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ.
Також вони попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України.