Китай підтвердив наміри допомагати Україні, від питань щодо військової допомоги росії ухиляється

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"Китай абсолютно підтримує висловлювання посла", - заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на регулярному брифінгу для преси.

"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють пом'якшенню ситуації в Україні та політичному врегулюванню. (Китай) готовий внести свій внесок у подолання гуманітарної кризи", - додав він.

Деталі

При цьому Чжао відмовився прямо відповісти, чи означає підтримка Пекіном висловлювань свого посла, що Китай не буде пропонувати зброю або іншу допомогу Росії для підтримки військового вторгнення в Україну.

"Це ваша власна інтерпретація", - сказав він, відповідаючи на запитання репортера на цю тему. За його словами, "Китай неодноразово робив заяви. У вас немає причин для такого зв'язку".

Напередодні Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким пообіцяв підтримку Пекіна.

"Китай завжди буде силою добра для України як в економічному, так і в політичному плані. Китай ніколи не нападе на Україну. Ми будемо допомагати, особливо економічно", - заявив він.

Станом на полудень четверга, про висловлювання Фана не повідомляли державні ЗМІ Китаю, які в основному повторюють тези Кремля з моменту початку російського вторгнення.

У вівторок посол Китаю в США Цинь Ган опублікував в газеті Washington Post статтю, в якій знову заявив, що Пекін хоче бачити кінець конфлікту в Україні, і розвіяв "чутки" про те, що "Китай знав про війну, потурав їй або мовчазно підтримував її".

"Конфлікт між Росією і Україною не приносить Китаю ніякої користі. Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б усіма силами постаралися їй запобігти", - написав Цинь.

Контекст

Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.

СШАповідомилисоюзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ.

Також вони попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України.