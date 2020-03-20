Китай оправляется от экономического шока из-за COVID-19, однако риски остаются - МВФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Экономика Китая начинает демонстрировать некоторые признаки нормализации после полномасштабного шока, вызванного коронавирусом, но сохраняются серьезные риски. Об этом заявили представители Международного валютного фонда в своем блоге о экономическом влиянии пандемии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, чиновники заявили, что большинство крупных китайских фирм снова открылись, и многие местные сотрудники вернулись к работе, но вспышки вируса могут снова вырасти, по мере восстановления национальных и международных перевозок.

Они считают, что вспышки в других странах и колебания рынка могут также заставить потребителей и фирмы опасаться китайских товаров, как только экономика вернется к работе, считают они.

Коронавирус нанес огромный ущерб мировой экономике. В Китае замедление в первом квартале будет значительным, оставляя глубокий след на весь год, сказали в МВФ.

"То, что началось как серия внезапных остановок экономической активности, быстро обрушилось на экономику и превратилось в полномасштабный шок, одновременно препятствуя спросу и предложению", - говорится в блоге МВФ.

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В то же время отмечается, что несмотря на успешный ответ Китая жесткими политическими мерами на пандемию, это было фактическим жестким компромиссом в экономике.

"Китай установил строгие ограничения на передвижение на национальном и местном уровнях в разгар вспышки, опустошив провинцию Хубэй, где она возникла, но замедлив распространение болезни по всей стране", - говорится в блоге.

Учитывая экономические риски, которые все еще сохраняются, китайские политики должны быть готовы продолжать поддерживать рост и финансовую стабильность, если это необходимо, и координировать действия на международном уровне, учитывая глобальный характер вспышки, сказали в МВФ.

Эксперты считают, что одной из возможностей скоординировать международные действия в ответ - будет встреча глав G20, но разногласия внутри группы могут подорвать эти перспективы.

Как сообщалось в УНН, Саудовская Аравия собирает страны "Большой двадцатки" для проведения онлайн-саммита из-за ситуации с коронавирусом в мире.

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