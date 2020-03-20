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Bank of America оголосив про початок рецесії економіки США

Bank of America оголосив про початок рецесії економіки США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Bank of America офіційно заявив, що економіка США вступила в рецесію через коронавірус. Це може спричинити ріст рівня безробіття та зниження доходів у населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.

"Bank of America попередив інвесторів у четвер, що викликану коронавірусом рецесію вже не можна уникнути - вона вже настала", - повідомили в ЗМІ.

Зокрема вказано, що банк передбачає обвал економіки на 12% у другому кварталі цього року. При цьому, рівень ВВП за рік повинен скоротитися на 0,8%.

"Ми офіційно заявляємо, що економіка вступила в рецесію, що є негативним трендом і для всіх інших країн світу, і це, насправді, серйозний обвал. Це завдасть удару для робочих місць, впаде рівень достатку, а також впевненості у завтрашньому дні”, - заявила американський економіст банку Мішель Мейєр.

Повідомляється, що для оцінки змін в економіці вивчали ринок праці. Очікується, що рівень безробіття зросте вдвічі, до 3,5 мільйонів робочих місць за три місяці.

Також вказано, що до квітня очікують повернення зростання економіки та її стабілізацію до липня.

"Хоча спад є серйозним, ми вважаємо, що він буде досить короткочасним", - додала Мейєр.

Нагадаємо, роботу можуть втратити 25 мільйонів людей у світі через пандемію коронавірусу.

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