Роботу можуть втратити 25 мільйонів людей у світі через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Пандемія коронавірусу може викликати глобальну економічну кризу та призвести до того, що близько 25 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити роботу, якщо уряди не вдаватимуться до оперативних заходів для захисту працівників, заявила Міжнародна організація праці (ILO) передає УНН з посиланням на DW.
"Однак, якщо ми побачимо міжнародну відповідальну cкоординовану політику, як це сталось під час світової кризи 2008-2009 років, то вплив на глобальне безробіття може бути суттєво нижчим", - наголосили в ILO.
Там також підрахували, що внаслідок пандемії працівники по всьому світу лише цього року можуть втратити від 860 мільярдів доларів до 3,4 трильйона доларів.
В організації закликали до термінових, масштабних та скоординованих заходів для захисту працівників, підтримки робочих місць та доходів, а також стимулювання економіки.
Нагадаємо, ЄЦБ збирається підтримати економіку єврозони на 750 млрд євро.