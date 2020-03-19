Роботу можуть втратити 25 мільйонів людей у світі через пандемію коронавірусу

КИЇВ. 19 березня. УНН. Пандемія коронавірусу може викликати глобальну економічну кризу та призвести до того, що близько 25 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити роботу, якщо уряди не вдаватимуться до оперативних заходів для захисту працівників, заявила Міжнародна організація праці (ILO) передає УНН з посиланням на DW.