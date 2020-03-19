ЄЦБ збирається підтримати економіку єврозони на 750 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення про запуск програми з викупу цінних паперів приватного і державного сектора на суму в 750 мільярдів євро. Відповідну заяву опубліковано на сайті банку, повідомляє УНН.
Таким чином ЄЦБ збирається підтримати економіку єврозони, зростання якої сповільнюється через коронавірус.
Програма розрахована до кінця 2020 року.
Нагадаємо, Саудівська Аравія скликає G20 через ситуацію з коронавірусом у світі.