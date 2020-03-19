ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны на 750 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 миллиардов евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте банка, сообщает УНН.
Таким образом ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны, рост которой замедляется из-за коронавируса.
Программа рассчитана до конца 2020 года.
Напомним, Саудовская Аравия созывает G20 из-за ситуации с коронавируса в мире.