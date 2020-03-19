Работу могут потерять 25 млн человек в мире из-за пандемии коронавируса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис и привести к тому, что около 25 млн человек по всему миру могут потерять работу, если правительства не прибегать к оперативным мерам для защиты работников, заявила Международная организация труда (ILO) передает УНН со ссылкой на DW.