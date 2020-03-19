Работу могут потерять 25 млн человек в мире из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис и привести к тому, что около 25 млн человек по всему миру могут потерять работу, если правительства не прибегать к оперативным мерам для защиты работников, заявила Международная организация труда (ILO) передает УНН со ссылкой на DW.
"Однако, если мы увидим международную ответственную cкоординованную политику, как это произошло во время мирового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальное безработицы может быть существенно ниже", - отметили в ILO.
Там также подсчитали, что в результате пандемии работники по всему миру только в этом году могут потерять от 860 млрд долларов до 3,4 триллиона долларов.
В организации призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам по защите работников, поддержке рабочих мест и доходов, а также стимулированию экономики.
Напомним, ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны на 750 млрд евро.