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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98172 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104951 просмотра

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Актуальное
Bank of America объявил о начале рецессии экономики США

Bank of America объявил о начале рецессии экономики США

Киев  •  УНН

 • 21460 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Bank of America официально заявил, что экономика США вступила в рецессию из-за коронавируса. Это может привести к росту уровня безработицы и снижению доходов у населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

"Bank of America предупредил инвесторов в четверг, что вызванную коронавирусом рецессию уже нельзя избежать - она уже наступила", - сообщили в СМИ.

В частности указано, что банк предусматривает обвал экономики на 12% во втором квартале этого года. При этом уровень ВВП в год должен сократиться на 0,8%.

"Мы официально заявляем, что экономика вступила в рецессию, что является негативным трендом и для всех других стран мира, и это на самом деле серьезный обвал. Это нанесет удар для рабочих мест, упадет уровень достатка, а также уверенность в завтрашнем дне", - заявила американский экономист банка Мишель Мейер.

Сообщается, что для оценки изменений в экономике изучали рынок труда. Ожидается, что уровень безработицы возрастет вдвое, до 3,5 млн рабочих мест за три месяца.

Также указано, что к апрелю ожидают возвращение роста экономики и ее стабилизацию до июля.

"Хотя спад является серьезным, мы считаем, что он будет весьма кратковременным", - добавила Мейер.

Напомним, работу могут потерять 25 млн человек в мире из-за пандемии коронавируса.

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