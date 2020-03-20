Bank of America объявил о начале рецессии экономики США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Bank of America официально заявил, что экономика США вступила в рецессию из-за коронавируса. Это может привести к росту уровня безработицы и снижению доходов у населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
"Bank of America предупредил инвесторов в четверг, что вызванную коронавирусом рецессию уже нельзя избежать - она уже наступила", - сообщили в СМИ.
В частности указано, что банк предусматривает обвал экономики на 12% во втором квартале этого года. При этом уровень ВВП в год должен сократиться на 0,8%.
"Мы официально заявляем, что экономика вступила в рецессию, что является негативным трендом и для всех других стран мира, и это на самом деле серьезный обвал. Это нанесет удар для рабочих мест, упадет уровень достатка, а также уверенность в завтрашнем дне", - заявила американский экономист банка Мишель Мейер.
Сообщается, что для оценки изменений в экономике изучали рынок труда. Ожидается, что уровень безработицы возрастет вдвое, до 3,5 млн рабочих мест за три месяца.
Также указано, что к апрелю ожидают возвращение роста экономики и ее стабилизацию до июля.
"Хотя спад является серьезным, мы считаем, что он будет весьма кратковременным", - добавила Мейер.
Напомним, работу могут потерять 25 млн человек в мире из-за пандемии коронавируса.