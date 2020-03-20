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Китай оговтується від економічного шоку через COVID-19, проте ризики залишаються - МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Економіка Китаю починає демонструвати деякі ознаки нормалізації після повномасштабного шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики. Про це заявили представники Міжнародного валютного фонду в своєму блозі про економічний вплив пандемії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, чиновники заявили, що більшість великих китайських фірм знову відкрилися, і багато місцевих співробітників повернулися до роботи, але спалахи вірусу можуть знову зрости, у міру відновлення національних і міжнародних перевезень.

Вони вважають, що спалахи в інших країнах і коливання фінансового ринку можуть також змусити споживачів і фірми побоюватися китайських товарів, як тільки економіка вернеться до роботи, вважають вони.

Коронавірус завдав величезної шкоди світовій економіці. У Китаї уповільнення в першому кварталі буде значним, залишаючи глибокий слід на весь рік, сказали в МВФ.

"Те, що почалося як серія раптових зупинок економічної активності, швидко обрушилося на економіку і перетворилося у повномасштабний шок, що одночасно перешкоджає попиту і пропозиції", - йдеться у блозі МВФ.

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У той же час відзначається, що попри успішну відповідь Китаю жорсткими політичними заходами на пандемію, це було фактичним жорстким компромісом у економіці.

"Китай встановив суворі обмеження на пересування на національному та місцевому рівнях в розпал спалаху, спустошивши провінцію Хубей, де вона виникла, але уповільнивши поширення хвороби по всій країні", - говориться в блозі.

З огляду на економічні ризики, які все ще зберігаються, китайські політики повинні бути готові продовжувати підтримувати зростання і фінансову стабільність, якщо це необхідно, і координувати дії на міжнародному рівні, враховуючи глобальний характер спалаху, сказали в МВФ.

Експерти вважають, що однією з можливостей скоординувати міжнародні дії у відповідь - буде зустріч глав G20, але розбіжності всередині групи можуть підірвати ці перспективи.

Як повідомлялося в УНН, Саудівська Аравія збирає країни "Великої двадцятки" для проведення онлайн-саміту через ситуацію з коронавірусом в світі.

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