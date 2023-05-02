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Китай должен подтолкнуть россия к прекращению войны в Украине - посол США

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай оказывал давление на россию, чтобы она прекратила войну в Украине, заявил в посол США в Китае Николас Бернс. Об этом УНН информирует, ссылаясь на CNN.

Цитата

«Что нам нужно увидеть со стороны Китая, то это подтолкнуть россия к выводу своих войск, чтобы Украина могла вернуть себе всю свою территорию и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова», - сказал Бернс.

«Было бы полезно, если бы Китай подтолкнул россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских многоквартирных домов. Мы стали свидетелями огромных человеческих жертв только за последний месяц или два из-за этого жестокого российского воздушного нападения и беспилотников», - продолжил он. «Поэтому я думаю, что это то, чего мы хотели бы, и я уверен, что это то, чего хотели бы европейские страны, это то, чего Украина хочет от Китая».

Бернс сказал, что разговор между Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был «хорошим первым шагом», но неясно, будут ли за ним какие-либо действия.

«Мы хотели бы, чтобы Китай был гораздо жестче в своих советах россиянам. Мы хотели бы, чтобы действия по прекращению войны были скорейшими на условиях, конечно, которые может принять украинское правительство», - сказал он.

Бернс сказал, что США "очень внимательно следят за вопросом о том, что Китай может оказать летальную помощь россии в течение многих месяцев".

"Мы не видели доказательств того, что китайцы делают это, но продолжаем наблюдать за этим".

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