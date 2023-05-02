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Китай має підштовхнути росію до припинення війни в Україні - посол США

Китай має підштовхнути росію до припинення війни в Україні - посол США

Київ • УНН

 • 438324 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Сполучені Штати хочуть, щоб Китай чинив тиск на росію, щоб вона припинила війну в Україні, заявив у посол США у Китаї Ніколас Бернс. Про це УНН інформує посилаючись на CNN.

Цитата

«Що нам потрібно побачити з боку Китаю, то це підштовхнути росію до виведення своїх військ, щоб Україна могла повернути собі всю свою територію та знову стати повністю суверенною у всіх аспектах цього слова», - сказав Бернс.

«Було б корисно, якби Китай підштовхнув росію до припинення бомбардувань українських шкіл, українських лікарень та українських багатоквартирних будинків. Ми стали свідками величезних людських жертв лише за останній місяць чи два внаслідок цього жорстокого російського повітряного нападу та безпілотників», - продовжив він. «Тому я думаю, що це те, чого хотіли б ми, і я впевнений, що це те, чого хотіли б європейські країни, це те, чого Україна хоче від Китаю».

Бернс сказав, що розмова між Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була «хорошим першим кроком», але неясно, чи будуть за нею якісь дії.

«Ми хотіли б, щоб Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б, щоб дії щодо припинення війни були якнайшвидшими на умовах, звичайно, які може прийняти український уряд», - сказав він.

Бернс сказав, що США «дуже уважно стежать за питанням про те, що Китай може надати летальну допомогу росії протягом багатьох місяців».

«Ми не бачили доказів того, що китайці роблять це, але продовжуємо спостерігати за цим».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дзвінок Зеленському: Китай намагався показати, що він за мир, а не за росію

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