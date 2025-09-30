Китайская компания отменила контракты на $180 млн из-за обхода санкций США - Ермак

Китайская судостроительная компания Yangzijiang Shipbuilding отменила контракты на строительство четырех MR-танкеров общей стоимостью около 180 млн долларов. Это произошло после обнаружения данных, что покупатель мог быть причастен к схемам по обходу санкций США. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Подробности

В заявлении на бирже Yangzijiang указала, что контракты были заключены тремя ее дочерними предприятиями и были прекращены после того, как выяснились сведения, ранее неизвестные компании, несмотря на проведенную проверку. Поставки судов планировались на 2026–2027 годы.

Строительство одного из танкеров уже началось, а судостроитель получил авансы на сумму около 22,5 млн долларов. В компании сообщили, что покупателя подозревают в использовании сети связанных лиц для обхода американских санкционных ограничений.

Благодарен США за санкции. Они работают и точно повлияют на покупателей российских энергоресурсов, если ударить по этой отрасли - отметил Ермак.

Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский