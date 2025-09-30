$41.320.16
17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 15614 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 32308 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 30784 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 41282 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 66717 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33234 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27273 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24005 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21700 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Китайская компания отменила контракты на $180 млн из-за обхода санкций США - Ермак

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Китайская судостроительная компания Yangzijiang Shipbuilding отменила контракты на строительство четырех MR-танкеров стоимостью $180 млн. Причиной стало выявление причастности покупателя к схемам обхода санкций США, что подтвердил Андрей Ермак.

Китайская компания отменила контракты на $180 млн из-за обхода санкций США - Ермак

Китайская судостроительная компания Yangzijiang Shipbuilding отменила контракты на строительство четырех MR-танкеров общей стоимостью около 180 млн долларов. Это произошло после обнаружения данных, что покупатель мог быть причастен к схемам по обходу санкций США. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Подробности

В заявлении на бирже Yangzijiang указала, что контракты были заключены тремя ее дочерними предприятиями и были прекращены после того, как выяснились сведения, ранее неизвестные компании, несмотря на проведенную проверку. Поставки судов планировались на 2026–2027 годы.  

Строительство одного из танкеров уже началось, а судостроитель получил авансы на сумму около 22,5 млн долларов. В компании сообщили, что покупателя подозревают в использовании сети связанных лиц для обхода американских санкционных ограничений.  

Благодарен США за санкции. Они работают и точно повлияют на покупателей российских энергоресурсов, если ударить по этой отрасли

- отметил Ермак.

Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский28.09.25, 20:50

Вероника Марченко

ЭкономикаНовости Мира
Электроэнергия
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты