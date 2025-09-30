Китайська компанія скасувала контракти на $180 млн через обхід санкцій США - Єрмак

$41.320.16
48.440.03
ukenru
17:35 • 9854 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 16119 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 32794 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 31043 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 41491 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 66972 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33298 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27289 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24024 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21712 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.8м/с
52%
758мм
Популярнi новини
Чотири країни ЄС сплатили рф за газ коштів більше, ніж дали Києву - Greenpeace30 вересня, 13:02 • 5372 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 21717 перегляди
Ворог завдав чотири удари по Харкову, у місті лунають вибухи - мер30 вересня, 13:21 • 3962 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 12538 перегляди
Харків знову під атакою дронів: у місті лунають вибухи30 вересня, 15:17 • 4670 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 32793 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 21771 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 66972 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 79189 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 171021 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Андрій Єрмак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Одеса
Харків
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди18:48 • 2820 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 12573 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 24680 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 37204 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 30913 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Ракетний комплекс "Панцир"
Spotify

Китайська компанія скасувала контракти на $180 млн через обхід санкцій США - Єрмак

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Китайська суднобудівна компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракти на будівництво чотирьох MR-танкерів вартістю $180 млн. Причиною стало виявлення причетності покупця до схем обходу санкцій США, що підтвердив Андрій Єрмак.

Китайська компанія скасувала контракти на $180 млн через обхід санкцій США - Єрмак

Китайська суднобудівна компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракти на будівництво чотирьох MR-танкерів загальною вартістю близько 180 млн доларів. Це сталося після виявлення даних, що покупець міг бути причетний до схем з обходу санкцій США. Про це пише УНН із посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

У заяві на біржі Yangzijiang вказала, що контракти були укладені трьома її дочірніми підприємствами і були припинені після того, як з’ясувалися відомості, раніше невідомі компанії, незважаючи на проведену перевірку. Поставки суден планувалися на 2026–2027 роки.  

Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, а суднобудівник отримав аванси на суму близько 22,5 млн доларів. У компанії повідомили, що покупця підозрюють у використанні мережі пов’язаних осіб для обходу американських санкційних обмежень.  

Вдячний США за санкції. Вони працюють і точно матимуть вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо вдарити по цій галузі

- зазначив Єрмак.

Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський 28.09.25, 20:50 • 7224 перегляди

Вероніка Марченко

ЕкономікаНовини Світу
Електроенергія
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки