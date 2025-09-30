Китайська компанія скасувала контракти на $180 млн через обхід санкцій США - Єрмак

Китайська суднобудівна компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракти на будівництво чотирьох MR-танкерів загальною вартістю близько 180 млн доларів. Це сталося після виявлення даних, що покупець міг бути причетний до схем з обходу санкцій США. Про це пише УНН із посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

У заяві на біржі Yangzijiang вказала, що контракти були укладені трьома її дочірніми підприємствами і були припинені після того, як з’ясувалися відомості, раніше невідомі компанії, незважаючи на проведену перевірку. Поставки суден планувалися на 2026–2027 роки.

Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, а суднобудівник отримав аванси на суму близько 22,5 млн доларів. У компанії повідомили, що покупця підозрюють у використанні мережі пов’язаних осіб для обходу американських санкційних обмежень.

Вдячний США за санкції. Вони працюють і точно матимуть вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо вдарити по цій галузі - зазначив Єрмак.

Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський