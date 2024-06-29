В Китае ввели новые законодательные изменения, усиливающие контроль за реагированием на несчастные случаи и катастрофы. Следовательно, были увеличены штрафы для недейственных органов власти и усилен надзор за СМИ относительно информации о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу вечером Китай объявил о новых законодательных изменениях, направленных на усиление контроля за реагированием на несчастные случаи и катастрофы. Согласно этим изменениям, штрафы для органов власти, которые неэффективно реагируют на чрезвычайные ситуации, будут значительно увеличены. Также правительство усилило надзор за средствами массовой информации относительно распространения информации о стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных происшествиях, особенно в сфере здравоохранения.

Изменения в законодательстве предназначены для улучшения способности страны предотвращать чрезвычайные ситуации и эффективно реагировать на них, что соответствует актуальным потребностям современного общества.

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