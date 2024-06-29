Китай посилює контроль за реагуванням на катастрофи: штрафи для влади і нагляд за ЗМІ
Київ • УНН
Китай запровадив нові закони для посилення контролю за реагуванням на надзвичайні ситуації, збільшивши штрафи для неефективних органів влади та посиливши нагляд за ЗМІ щодо інформації про аварії та катастрофи.
У Китаї ввели нові законодавчі зміни, що посилюють контроль за реагуванням на нещасні випадки і катастрофи. Відтак, були збільшені штрафи для недієвих органів влади та посилене нагляд за ЗМІ стосовно інформації про надзвичайні ситуації. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У п'ятницю вечером Китай оголосив про нові законодавчі зміни, спрямовані на посилення контролю за реагуванням на нещасні випадки і катастрофи. Згідно з цими змінами, штрафи для органів влади, які неефективно реагують на надзвичайні ситуації, будуть значно збільшені. Також уряд посилив нагляд за засобами масової інформації щодо розповсюдження інформації про стихійні лиха, аварії та інші надзвичайні події, особливо у сфері охорони здоров'я.
Зміни в законодавстві призначені для покращення здатності країни запобігати надзвичайним ситуаціям і ефективно реагувати на них, що відповідає актуальним потребам сучасного суспільства.
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