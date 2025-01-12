Китай сообщает о снижении уровня инфицирования вирусом HMPV: что известно
Киев • УНН
Китайские чиновники заявляют о снижении уровня заболеваемости метапневмовирусом в северных провинциях. ВОЗ не получала сообщений о необычных вспышках, а эксперты подчеркивают, что вирус существует уже десятилетия.
Уровень заболеваемости гриппоподобным метапневмовирусом человека (HMPV) в северном Китае снижается, сообщил в воскресенье представитель здравоохранения стране на фоне международного беспокойства по поводу возможной пандемии. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
«В настоящее время количество положительных случаев при выявлении метапневмовируса человека колеблется, в северных провинциях количество положительных случаев снижается, а количество положительных случаев среди пациентов в возрасте 14 лет и моложе начало снижаться», - сказал научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Липин.
Он указал, что метапневмовирус - не новый вирус, он существует среди людей уже несколько десятилетий. По его словам, увеличение в последние годы количества случаев заболевания этим вирусом, впервые выявленным в Нидерландах в 2001 году, связано с усовершенствованием методов выявления.
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В последние дни возникло беспокойство по поводу всплеска инфекций, вызванных HMPV, на севере Китая после того, как в Интернете распространились изображения больниц, переполненных пациентами в масках. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не получала сообщений о необычных вспышках в Китае или других странах.
HMPV вызывает симптомы, похожие на грипп или простуду, включая лихорадку, кашель и заложенность носа. Симптомы часто проходят сами по себе, однако он может вызывать инфекции нижних дыхательных путей у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Эксперты говорят, что HMPV отличается от COVID-19 тем, что существует уже несколько десятилетий, и к нему есть определенный встроенный иммунитет. Большинство детей заражаются этим вирусом до пяти лет.
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