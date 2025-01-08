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В ВОЗ уверяют, что метапневмовирус из Китая не представляет угрозы

В ВОЗ уверяют, что метапневмовирус из Китая не представляет угрозы

Киев  •  УНН

 • 7050 просмотра

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Метапневмовирус hMPV, распространяющийся в Китае, не является новым и не представляет серьезной угрозы. По словам ВОЗ, вирус имеет очень низкий уровень смертности и вызывает симптомы, похожие на обычную простуду.

Распространяющийся в Китае респираторный вирус, известный как метапневмовирус человека hMPV, не является новым и не представляет серьезной угрозы, считают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Организация объединенных наций в Женеве со ссылкой на заявление пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает УНН.

Детали

По словам Маргарет Харрис, в Китае случаи заражения такими инфекциями ожидаемо возрастают зимой, при этом сезонный грипп является "безусловно, самым распространенным среди них".

Власти сообщают, что загруженность больниц сейчас ниже, чем в такой же период прошлого года, и не объявлялось никаких чрезвычайных ситуаций или мер реагирования

- сказала Маргарет Харрис.

Что касается метапневмовируса, то он был впервые обнаружен в 2001 году, и "присутствует в человеческой популяции в течение длительного времени", уточнила спикер ВОЗ.

Маргарет Харрис добавила, что это распространенный вирус, который циркулирует зимой и весной и обычно "вызывает респираторные симптомы, похожие на обычную простуду". Как и любой из сотен известных вирусов простуды, он может привести к более серьезным заболеваниям у пациентов с низким иммунитетом, особенно у новорожденных и пожилых людей.

Отвечая на вопрос об уровне смертности от hMPV, Харрис охарактеризовала его как "очень, очень низкий".

Это не тот патоген, который обычно приводит к смерти людей, за исключением наиболее уязвимых

- подытожила пресс-секретарь ВОЗ.

В целях безопасности, она порекомендовала "простые" меры профилактики, такие как ношение маски, улучшение вентиляции закрытых помещений и мытье рук.

Рассказывая о другом - птичьем - вирусе, H5N1, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения заверила, что риск от него остается "низким".

Маргарет Харрис отметила, что он "не циркулирует в организме человека, а переходит к людям", которые контактируют с домашней птицей или молочным скотом.

Напомним

Центр общественного здоровья сообщает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине контролируемая. Зафиксировано 13 случаев заболевания, которое протекает легче гриппа и редко вызывает осложнения.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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