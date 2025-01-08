У ВООЗ запевняють, що метапневмовірус з Китаю не становить загрози

Респіраторний вірус, що поширюється в Китаї, відомий як метапневмовірус людини hMPV, не є новим і не становить серйозної загрози, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я. Про це повідомляє Організація об'єднаних націй в Женеві з посиланням на заяву речниці Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, передає УНН.

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За словами Маргарет Гарріс, у Китаї випадки зараження такими інфекціями очікувано зростають взимку, при цьому сезонний грип є "безумовно, найпоширенішим серед них".

Влада повідомляє, що завантаженість лікарень нині нижча, ніж у такий самий період минулого року, і не оголошувалося жодних надзвичайних ситуацій чи заходів реагування - сказала Маргарет Гарріс.

Що стосується метапневмовірусу, то він був уперше виявлений у 2001 році, і "наявний у людській популяції протягом тривалого часу", уточнила речниця ВООЗ.

Маргарет Гарріс додала, що це поширений вірус, який циркулює взимку й навесні і зазвичай "спричиняє респіраторні симптоми, схожі на звичайну застуду". Як і будь-який із сотень відомих вірусів застуди, він може призвести до більш серйозних захворювань у пацієнтів з низьким імунітетом, особливо в новонароджених і людей похилого віку.

Відповідаючи на запитання про рівень смертності від hMPV, Гарріс охарактеризувала його як "дуже, дуже низький".

Це не той патоген, який зазвичай призводить до смерті людей, за винятком найбільш вразливих - підсумувала речниця ВООЗ.

З метою безпеки, вона порекомендувала "прості" заходи профілактики, такі як носіння маски, покращення вентиляції закритих приміщень та миття рук.

Розповідаючи про інший – пташиний – вірус, H5N1, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я запевнила, що ризик від нього залишається "низьким".

Маргарет Гарріс наголосила, що він "не циркулює в організмі людини, а переходить до людей", які контактують з домашньою птицею або молочною худобою.

Нагадаємо

Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.