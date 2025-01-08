У ВООЗ запевняють, що метапневмовірус з Китаю не становить загрози

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110587 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 109804 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 114114 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133809 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155805 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140379 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153207 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174794 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221180 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176549 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 131101 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137221 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170271 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153509 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130527 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110579 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105980 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223792 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220927 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26314 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44986 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45227 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83465 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104070 перегляди
Актуальне
У ВООЗ запевняють, що метапневмовірус з Китаю не становить загрози

У ВООЗ запевняють, що метапневмовірус з Китаю не становить загрози

Київ • УНН

 • 27308 перегляди

Метапневмовірус hMPV, що поширюється в Китаї, не є новим і не становить серйозної загрози. За словами ВООЗ, вірус має дуже низький рівень смертності та викликає симптоми, схожі на звичайну застуду.

Респіраторний вірус, що поширюється в Китаї, відомий як метапневмовірус людини hMPV, не є новим і не становить серйозної загрози, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я. Про це повідомляє Організація об'єднаних націй в Женеві з посиланням на заяву речниці Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, передає УНН.

Деталі

За словами Маргарет Гарріс, у Китаї випадки зараження такими інфекціями очікувано зростають взимку, при цьому сезонний грип є "безумовно, найпоширенішим серед них".

Влада повідомляє, що завантаженість лікарень нині нижча, ніж у такий самий період минулого року, і не оголошувалося жодних надзвичайних ситуацій чи заходів реагування

- сказала Маргарет Гарріс.

Що стосується метапневмовірусу, то він був уперше виявлений у 2001 році, і "наявний у людській популяції протягом тривалого часу", уточнила речниця ВООЗ.

Маргарет Гарріс додала, що це поширений вірус, який циркулює взимку й навесні і зазвичай "спричиняє респіраторні симптоми, схожі на звичайну застуду". Як і будь-який із сотень відомих вірусів застуди, він може призвести до більш серйозних захворювань у пацієнтів з низьким імунітетом, особливо в новонароджених і людей похилого віку.

Відповідаючи на запитання про рівень смертності від hMPV, Гарріс охарактеризувала його як "дуже, дуже низький".

Це не той патоген, який зазвичай призводить до смерті людей, за винятком найбільш вразливих

- підсумувала речниця ВООЗ.

З метою безпеки, вона порекомендувала "прості" заходи профілактики, такі як носіння маски, покращення вентиляції закритих приміщень та миття рук.

Розповідаючи про інший – пташиний – вірус, H5N1, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я запевнила, що ризик від нього залишається "низьким".

Маргарет Гарріс наголосила, що він "не циркулює в організмі людини, а переходить до людей", які контактують з домашньою птицею або молочною худобою.

Нагадаємо

Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
zhenevaЖенева
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсесвітня організація охорони здоров'я
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
kytaiКитай
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами