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Китай повідомляє про зниження рівня інфікування вірусом HMPV: що відомо

Китай повідомляє про зниження рівня інфікування вірусом HMPV: що відомо

Київ • УНН

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Китайські чиновники заявляють про зниження рівня захворюваності на метапневмовірус у північних провінціях. ВООЗ не отримувала повідомлень про незвичайні спалахи, а експерти підкреслюють, що вірус існує вже десятиліття.

Рівень захворюваності на грипоподібний метапневмовірус людини (HMPV) у північному Китаї знижується, повідомив у неділю представник охорони здоров'я країні на тлі міжнародного занепокоєння з приводу можливої пандемії. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

"Наразі кількість позитивних випадків під час виявлення метапневмовірусу людини коливається, у північних провінціях кількість позитивних випадків знижується, а кількість позитивних випадків серед пацієнтів у віці 14 років і молодше почала знижуватися", - сказав науковий співробітник Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ван Ліпін.

Він вказав,  що метапневмовірус  - не новий вірус, він існує серед людей уже кілька десятиліть. За його словами, збільшення останніми роками кількості випадків захворювання на цей вірус, вперше виявлений у Нідерландах у 2001 році, пов'язане з удосконаленням методів виявлення.

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Останніми днями виникло занепокоєння з приводу сплеску інфекцій, викликаних HMPV, на півночі Китаю після того, як в Інтернеті поширилися зображення лікарень, переповнених пацієнтами в масках. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не отримувала повідомлень про незвичайні спалахи в Китаї або інших країнах.

HMPV спричиняє симптоми, схожі на грип або застуду, включно з лихоманкою, кашлем і закладеністю носа. Симптоми часто минають самі собою, проте він може спричиняти інфекції нижніх дихальних шляхів у дітей, літніх людей і людей з ослабленим імунітетом.

Експерти кажуть, що HMPV відрізняється від COVID-19 тим, що існує вже кілька десятиліть, і до нього є певний вбудований імунітет. Більшість дітей заражаються цим вірусом до п'яти років.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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