Китай сократил закупки российского угля в 2024 году

Китай, крупнейший импортер угля в мире, сократил закупки российского угля в 2024 году, одновременно нарастив импорт из других ведущих поставщиков, в частности Австралии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно таможенным данным, Китай достиг рекордного уровня импорта угля - 547,2 млн тонн, что составляет 41% мирового объема, предоставив стране большее влияние на ценообразование на международных рынках. Спрос Китая поддерживает высокие цены, которые, по данным Международного энергетического агентства, на 50% превышают средний уровень 2017-2019 годов.

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Закупки из Индонезии, крупнейшего поставщика угля в Китай, выросли на 8% и составили 236,99 млн тонн, хотя это ниже общего роста импорта угля на 14,4%.

Несмотря на то, что россия осталась вторым по объемам поставщиком угля в Китай, ее экспорт сократился на 7% по сравнению с 2023 годом и составил 93,86 млн тонн.

Аналитики Galaxy Futures отметили, что российская угольная отрасль сталкивается с высокими производственными затратами и проблемами железнодорожной логистики, приводящими к росту тарифов на перевозки. Из-за ограниченной пропускной способности российские железные дороги отдают приоритет транспортировке более дорогих товаров, что еще больше усложняет ситуацию для угольного экспорта.

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В 2024 году международные цены на уголь снизились по сравнению с предыдущим годом, что создало трудности для российских угольных шахт, в частности из-за уменьшения прибыльности.

Санкции, восстановление импортных тарифов Китаем и снижение внутреннего спроса на уголь еще больше усложнили ситуацию.

При этом австралийские экспортеры воспользовались рекордным ростом импорта: поставки из Австралии увеличились на 59% до 83,24 млн тонн, превысив показатели 2020 года. Тогда Китай импортировал 77,51 млн тонн австралийского угля, но в 2021 и 2022 годах почти прекратил его закупки из-за неофициального запрета. Запрет сняли в январе 2023 года после улучшения отношений между Пекином и Канберрой, что также положительно повлияло на торговлю ячменем и вином.

Импорт монгольского угля в Китай вырос на 19% и составил 82,82 млн тонн благодаря улучшению инфраструктуры на границе. Однако объемы закупок монгольского угля немного уступили австралийским, и Монголия опустилась на четвертое место среди поставщиков.

Напомним

Стоимость доставки российской нефти ESPO в Китай выросла более чем втрое после того, как США на прошлой неделе ввели агрессивные санкции против нефтяной отрасли москвы, и, по словам трейдеров, ожидается, что ставки вырастут еще больше.