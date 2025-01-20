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Китай сократил закупки российского угля в 2024 году

Китай сократил закупки российского угля в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 7558 просмотра

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Китай сократил импорт российского угля на 7% в 2024 году, увеличив закупки в Австралии на 59%. Общий импорт угля в Китай достиг рекордных 547,2 млн тонн, что составляет 41% мирового объема.

Китай, крупнейший импортер угля в мире, сократил закупки российского угля в 2024 году, одновременно нарастив импорт из других ведущих поставщиков, в частности Австралии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно таможенным данным, Китай достиг рекордного уровня импорта угля - 547,2 млн тонн, что составляет 41% мирового объема, предоставив стране большее влияние на ценообразование на международных рынках. Спрос Китая поддерживает высокие цены, которые, по данным Международного энергетического агентства, на 50% превышают средний уровень 2017-2019 годов.

Мировое потребление угля установит новый рекорд в 2024 году18.12.24, 17:23 • 19369 просмотров

Закупки из Индонезии, крупнейшего поставщика угля в Китай, выросли на 8% и составили 236,99 млн тонн, хотя это ниже общего роста импорта угля на 14,4%.

Несмотря на то, что россия осталась вторым по объемам поставщиком угля в Китай, ее экспорт сократился на 7% по сравнению с 2023 годом и составил 93,86 млн тонн.

Аналитики Galaxy Futures отметили, что российская угольная отрасль сталкивается с высокими производственными затратами и проблемами железнодорожной логистики, приводящими к росту тарифов на перевозки. Из-за ограниченной пропускной способности российские железные дороги отдают приоритет транспортировке более дорогих товаров, что еще больше усложняет ситуацию для угольного экспорта.

Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году20.01.25, 12:05 • 21311 просмотров

В 2024 году международные цены на уголь снизились по сравнению с предыдущим годом, что создало трудности для российских угольных шахт, в частности из-за уменьшения прибыльности. 

Санкции, восстановление импортных тарифов Китаем и снижение внутреннего спроса на уголь еще больше усложнили ситуацию.

При этом австралийские экспортеры воспользовались рекордным ростом импорта: поставки из Австралии увеличились на 59% до 83,24 млн тонн, превысив показатели 2020 года. Тогда Китай импортировал 77,51 млн тонн австралийского угля, но в 2021 и 2022 годах почти прекратил его закупки из-за неофициального запрета. Запрет сняли в январе 2023 года после улучшения отношений между Пекином и Канберрой, что также положительно повлияло на торговлю ячменем и вином.

Импорт монгольского угля в Китай вырос на 19% и составил 82,82 млн тонн благодаря улучшению инфраструктуры на границе. Однако объемы закупок монгольского угля немного уступили австралийским, и Монголия опустилась на четвертое место среди поставщиков.

Напомним 

Стоимость доставки российской нефти ESPO в Китай выросла более чем втрое после того, как США на прошлой неделе ввели агрессивные санкции против нефтяной отрасли москвы, и, по словам трейдеров, ожидается, что ставки вырастут еще больше.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
indoneziyaИндонезия
avstraliyaАвстралия
kitaiКитай

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