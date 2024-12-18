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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мировое потребление угля установит новый рекорд в 2024 году

Мировое потребление угля установит новый рекорд в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 3993 просмотра

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МЭА прогнозирует исторический максимум использования угля в 2024 году, несмотря на климатические предостережения. Китай остается крупнейшим потребителем, используя 4,9 млрд тонн угля.

Международное энергетическое агентство сообщило, что мировое использование угля достигнет исторического максимума в 2024 году. Этот год, вероятно, будет "самым жарким" в истории. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractive. 

Детали 

Несмотря на призывы прекратить сжигание угля, которое вызывает изменение климата, энергетический надзорный орган ожидает, что глобальный спрос достигнет рекордного уровня третий год подряд.

Ученые предупреждают, что выбросы парниковых газов, которые нагревают планету, придется резко сократить, чтобы ограничить глобальное нагревание и избежать катастрофических последствий для Земли и человечества.

Климатический мониторинг Европейского Союза Copernicus уже заявлял, что 2024 год "фактически наверняка" будет самым жарким за всю историю наблюдений. 

Согласно отчету МЭА "Уголь 2024", мир достигнет пика добычи угля в 2027 году после превышения 8,77 миллиарда тонн в этом году.

Но это будет зависеть от Китая, который за последнюю четверть века потребил на 30% больше угля, чем остальные страны мира вместе взятые.

Растущий спрос на электроэнергию в Китае был самой весомой движущей силой роста, поскольку более трети угля, сжигаемого во всем мире, сжигается на электростанциях страны.

Несмотря на попытки Китая диверсифицировать источники электроэнергии, включая значительное расширение солнечной и ветровой энергии, МЭА заявило, что спрос на китайский уголь в 2024 году все равно достигнет 4,9 миллиарда тонн, что является еще одним рекордом.

В Европейском Союзе и Соединенных Штатах потребление угля сократится на 12 и 5 процентов соответственно, по сравнению с 23 и 17 процентами в 2023 году.

По данным МЭА, добыча угля также достигла беспрецедентного уровня, впервые превысив 9 миллиардов тонн, причем ведущие производители угля Китай, Индия и Индонезия опубликовали новые рекорды производства.

На ежегодном форуме ООН по изменению климата в Дубае в прошлом году страны пообещали отказаться от ископаемого топлива.

Напомним

Средняя температура в 2024 году впервые превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Экономический ущерб от экстремальных погодных условий вырастет на 6% и достигнет 320 млрд долларов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
indoneziyaИндонезия
dubaiДубай
indiyaИндия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты