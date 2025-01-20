Китай скоротив закупівлі російського вугілля у 2024 році

Китай, найбільший імпортер вугілля у світі, скоротив закупівлі російського вугілля у 2024 році, водночас наростивши імпорт з інших провідних постачальників, зокрема Австралії, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Згідно з митними даними, Китай досяг рекордного рівня імпорту вугілля - 547,2 млн тонн, що становить 41% світового обсягу, надавши країні більший вплив на ціноутворення на міжнародних ринках. Попит Китаю підтримує високі ціни, які, за даними Міжнародного енергетичного агентства, на 50% перевищують середній рівень 2017-2019 років.

Світове споживання вугілля встановить новий рекорд у 2024 році

Закупівлі з Індонезії, найбільшого постачальника вугілля до Китаю, зросли на 8% і становили 236,99 млн тонн, хоча це нижче загального зростання імпорту вугілля на 14,4%.

Попри те, що росія залишилася другим за обсягами постачальником вугілля до Китаю, її експорт скоротився на 7% порівняно з 2023 роком і становив 93,86 млн тонн.

Аналітики Galaxy Futures зазначили, що російська вугільна галузь стикається з високими виробничими витратами та проблемами залізничної логістики, що призводять до зростання тарифів на перевезення. Через обмежену пропускну здатність російські залізниці віддають пріоритет транспортуванню дорожчих товарів, що ще більше ускладнює ситуацію для вугільного експорту.

Китай встановив новий рекорд імпорту російської нафти у 2024 році

У 2024 році міжнародні ціни на вугілля знизилися порівняно з попереднім роком, що створило труднощі для російських вугільних шахт, зокрема через зменшення прибутковості.

Санкції, відновлення імпортних тарифів Китаєм і зниження внутрішнього попиту на вугілля ще більше ускладнили ситуацію.

Натомість австралійські експортери скористалися рекордним зростанням імпорту: поставки з Австралії збільшилися на 59% до 83,24 млн тонн, перевищивши показники 2020 року. Тоді Китай імпортував 77,51 млн тонн австралійського вугілля, але у 2021 і 2022 роках майже припинив його закупівлі через неофіційну заборону. Заборону зняли у січні 2023 року після покращення відносин між Пекіном і Канберрою, що також позитивно вплинуло на торгівлю ячменем і вином.

Імпорт монгольського вугілля до Китаю зріс на 19% і становив 82,82 млн тонн завдяки покращенню інфраструктури на кордоні. Однак обсяги закупівель монгольського вугілля трохи поступилися австралійським, і Монголія опустилася на четверте місце серед постачальників.

Нагадаємо

Вартість доставки російської нафти ESPO до Китаю зросла більш ніж утричі після того, як США минулого тижня ввели агресивні санкції проти нафтової галузі москви, і, за словами трейдерів, очікується, що ставки зростуть ще більше.