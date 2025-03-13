В КНР планируют уменьшить зависимость от импорта бобовых: китайские ученые разрабатывают высокопротеиновую кукурузу

Речь идет о новых штаммах кукурузы, богатых белком, которые могут служить заменителем сои в кормах для животных.

Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

В последние годы Китай был вынужден импортировать соевые бобы в огромных количествах, чтобы обеспечить свою животноводческую отрасль. Но сейчас ученые-аграрии разрабатывают в КНР новые штаммы кукурузы: они богаты белком и могут служить заменителем сои в кормах для животных. Это может изменить "правила игры" в стремлении Китая к уменьшению своей зависимости от зарубежного зерна.

Учитывая огромные объемы производства кукурузы в Китае, повышение содержания белка в зерне всего на один процентный пункт может уменьшить спрос Китая на иностранную сою на 8 миллионов тонн