В КНР планируют уменьшить зависимость от импорта бобовых: китайские ученые разрабатывают высокопротеиновую кукурузу
Киев • УНН
Китайские ученые разрабатывают новые штаммы кукурузы, богатые белком, чтобы уменьшить зависимость от импорта сои для кормов животных. Повышение содержания белка всего на 1% может значительно сократить потребность в импорте.
Речь идет о новых штаммах кукурузы, богатых белком, которые могут служить заменителем сои в кормах для животных.
Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
В последние годы Китай был вынужден импортировать соевые бобы в огромных количествах, чтобы обеспечить свою животноводческую отрасль. Но сейчас ученые-аграрии разрабатывают в КНР новые штаммы кукурузы: они богаты белком и могут служить заменителем сои в кормах для животных. Это может изменить "правила игры" в стремлении Китая к уменьшению своей зависимости от зарубежного зерна.
Учитывая огромные объемы производства кукурузы в Китае, повышение содержания белка в зерне всего на один процентный пункт может уменьшить спрос Китая на иностранную сою на 8 миллионов тонн
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