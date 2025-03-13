У КНР планують зменшити залежність від імпорту бобових: китайські вчені розробляють високопротеїнову кукурудзу
Київ • УНН
Китайські вчені розробляють нові штами кукурудзи, багаті на білок, щоб зменшити залежність від імпорту сої для кормів тварин. Підвищення вмісту білка лише на 1% може значно скоротити потребу в імпорті.
Ідеться про нові штами кукурудзи, багаті на білок, які можуть слугувати замінником сої в кормах для тварин.
Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.
Останніми роками Китай був змушений імпортувати соєві боби у величезних кількостях, щоб забезпечити свою тваринницьку галузь. Але зараз вчені-аграрії розробляють у КНР нові штами кукурудзи: вони багаті на білок та можуть слугувати замінником сої в кормах для тварин. Це може змінити "правила гри" в прагненні Китаю щодо зменшення своєї залежності від закордонного зерна.
Враховуючи величезні обсяги виробництва кукурудзи в Китаї, підвищення вмісту білка в зерні лише на один відсотковий пункт може зменшити попит Китаю на іноземну сою на 8 мільйонів тонн
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