У КНР планують зменшити залежність від імпорту бобових: китайські вчені розробляють високопротеїнову кукурудзу

Ідеться про нові штами кукурудзи, багаті на білок, які можуть слугувати замінником сої в кормах для тварин.

Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

Останніми роками Китай був змушений імпортувати соєві боби у величезних кількостях, щоб забезпечити свою тваринницьку галузь. Але зараз вчені-аграрії розробляють у КНР нові штами кукурудзи: вони багаті на білок та можуть слугувати замінником сої в кормах для тварин. Це може змінити "правила гри" в прагненні Китаю щодо зменшення своєї залежності від закордонного зерна.

Враховуючи величезні обсяги виробництва кукурудзи в Китаї, підвищення вмісту білка в зерні лише на один відсотковий пункт може зменшити попит Китаю на іноземну сою на 8 мільйонів тонн - розповів журналістам Янь Цзяньбін, президент Хуажунського університету.

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