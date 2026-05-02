Китай призывает ООН пересмотреть решение о выводе миротворцев из Ливана

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Пекин призывает ООН не прекращать мандат миссии UNIFIL из-за отсутствия перемирия. Дипломаты считают сокращение сил сейчас преждевременным.

Китай считает необходимым снова рассмотреть решение Совета Безопасности ООН о завершении мандата миротворческой миссии в Ливане (UNIFIL) в конце 2026 года. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам постоянного представителя Китая при ООН Фу Цуна, Пекин обеспокоен развитием ситуации в Ливане, где, как отметил дипломат, фактически отсутствует полноценное прекращение огня.

Это не настоящее перемирие, а лишь снижение интенсивности огня

– заявил Фу Цун журналистам.

Он подчеркнул, что Израиль должен прекратить удары по территории Ливана.

Отвечая на вопрос о будущем UNIFIL, китайский дипломат заявил, что это решение необходимо пересмотреть. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Фу Цун отметил, что Секретариат ООН рассматривает возможные варианты дальнейших действий и в июне может представить предложения по реализации резолюции, принятой после конфликта между Израилем и Хезболлой в 2006 году.

По крайней мере, большинство членов Совета Безопасности считают, что сейчас не время сокращать UNIFIL

- сказал он.

Как известно, начиная с марта, после того как Хезболла открыла огонь по Израилю в поддержку Ирана, израильские удары по Ливану привели к гибели более 2,5 тыс. человек. Значительная часть южных районов страны оказалась разрушена.

Справочно

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) — миротворческие силы ООН, расположенные в южном Ливане, вблизи границы с Израилем согласно Резолюции Совета Безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года. Полномочия продлеваются каждые полгода временным мандатом.

В феврале Временные силы ООН в Ливане официально представили план вывода своих подразделений из южных районов страны. Этот процесс начнется в конце 2026 года и должен полностью завершиться в течение следующих двенадцати месяцев.

Напомним

На прошлой неделе в южном Ливане в результате израильских ударов погибли по меньшей мере четыре человека.

Вадим Хлюдзинский

