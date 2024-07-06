Китай обещает суровое наказание за финансовое мошенничество
Киев • УНН
Китай объявил о борьбе с финансовым мошенничеством, пообещав суровое наказание для нарушителей закона на фондовых рынках.
Китай заявил об усилении борьбы с финансовыми мошенничествами, обещая суровое наказание для нарушителей закона Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая пообещала усилить борьбу с финансовыми мошенничествами, подчеркнув необходимость строгого наказания для нарушителей закона.
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) вместе с пятью другими государственными учреждениями обнародовала серию указаний с целью предотвращения мошенничества на фондовых рынках.
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