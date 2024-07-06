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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай обещает суровое наказание за финансовое мошенничество

Китай обещает суровое наказание за финансовое мошенничество

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 01:56  •  986 просмотра

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Китай объявил о борьбе с финансовым мошенничеством, пообещав суровое наказание для нарушителей закона на фондовых рынках.

Китай заявил об усилении борьбы с финансовыми мошенничествами, обещая суровое наказание для нарушителей закона Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая пообещала усилить борьбу с финансовыми мошенничествами, подчеркнув необходимость строгого наказания для нарушителей закона.

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) вместе с пятью другими государственными учреждениями обнародовала серию указаний с целью предотвращения мошенничества на фондовых рынках.

Китай захватил тайваньское рыболовное судно4 июля 2024, 03:46 • 110214 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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