Кот Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"

Детали

Харьковский кот Степан, имеющий в Instagram 1,3 млн подписчиков стал послом проекта от МКИП — "Сохраните украинскую культуру".

Как сообщили в Минкультуры, это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры.

Добавим

Цель проекта "Сохраните украинскую культуру" состоит в привлечении внимания к военным преступлениям страны-агрессора россии в Украине, восстановлении и сохранении объектов культурного наследия Украины, пострадавших от российской военной агрессии и в целом популяризации украинской культуры во всем мире. Практическими задачами проекта является фиксация военных преступлений российской армии против памятников культуры Украины и привлечения меценатов, доноров и представителей мировых правительств к сохранению и восстановлению украинского культурного наследия и для их восстановления.

Как известно, украинская группа Kalush Orchestra и украинский рэп-исполнитель Владимир Самолюк (Skofka) стали амбасадорами проекта "Сохраните украинскую культуру".