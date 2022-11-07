Кіт Степан став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру"

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Харківський кіт Степан, який має в Instagram 1,3 млн підписників став амбасадором проєкту від МКІП — "Збережіть українську культуру".

Як повідомили у Мінкультури, це вже третя зірка, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури.

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Мета проєкту "Збережіть українську культуру" полягає у приверненні уваги до воєнних злочинів країни-агресора росії в Україні, відновленні та збереженні об'єктів культурної спадщини України, які постраждали від російської військової агресії та загалом популяризації української культури у всьому світі. Практичними завданнями проєкту є фіксація військових злочинів російської армії проти пам’яток культури України та залучення меценатів, донорів та представників світових урядів до збереження та відбудови української культурної спадщини і для їх відновлення.

Як відомо, український гурт Kalush Orchestra та український реп-виконавець Володимир Самолюк (Skofka) стали амбасадорами проєкту "Збережіть українську культуру".