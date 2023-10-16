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Кировоградскую область ночью враг атаковал ракетами и дронами, есть попадание, один госпитализированый - ОВА

Киев • УНН

 • 4027156 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские войска в ночь на 16 октября атаковали Кировоградскую область ракетами и ударными дронами, есть сбитие и попадание, известно об одном госпитализированном человеке, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Кировоградскую область ночью враг атаковал ракетами и дронами, есть попадание, один госпитализированый - ОВА

Цитата

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбития, к сожалению, есть и попадания. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - отметил Райкович. 

Дополнение

Враг ночью атаковал ДнепропетровскуюПолтавскую и Хмельницкую области.

Силы обороны в ночь на 16 октября уничтожили в небе над Украиной две из 5 ракет Х-59 и 11 из 12 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Также враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер М".

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