Кировоградскую область ночью враг атаковал ракетами и дронами, есть попадание, один госпитализированый - ОВА

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"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбития, к сожалению, есть и попадания. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет", - отметил Райкович.

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Враг ночью атаковал Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области.

Силы обороны в ночь на 16 октября уничтожили в небе над Украиной две из 5 ракет Х-59 и 11 из 12 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Также враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер М".