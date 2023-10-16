У небі над Україною вночі знищено дві ракети Х-59 та 11 з 12 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 16 жовтня знищили у небі над Україною дві з 5 ракет Х-59 та 11 з 12 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами. Також ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер М". Про це повідомили у понеділок Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, уночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.
"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
Ворог вночі атакував Дніпропетровщину, Полтавщину та Хмельниччину.