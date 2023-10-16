В небе над Украиной ночью уничтожены две ракеты Х-59 и 11 из 12 "шахедов"

Детали

Как сообщается, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в том числе на запад.

"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Враг ночью атаковал Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области.