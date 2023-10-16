В небе над Украиной ночью уничтожены две ракеты Х-59 и 11 из 12 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 16 октября уничтожили в небе над Украиной две из 5 ракет Х-59 и 11 из 12 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Также враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер М". Об этом сообщили в понедельник Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в том числе на запад.
"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
Враг ночью атаковал Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области.