Окупанти атакували Полтавщину: троє людей травмовано, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Росіяни завдали ударів по Полтавщині ракетами та ударними дронами. Унаслідок падіння уламків троє людей постраждали, серед них - дитина. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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“Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Їх доставлено до лікарні.
Загиблих немає.
Доповнення
Російські окупанти завдали ударів по Україні вночі, застосувавши ракети, зокрема з балістичною траєкторією, та ударні дрони.